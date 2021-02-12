Pi Network nedir, borsaya ne zaman girecek? Pi coin kaç TL?

Hâlâ blockchain teknolojisinin ilk günlerindeyiz ve Pi ağı ve madeni para kalabalık bir alan arasında öne çıkmayı umuyor. Pi coin şu anda beta modunda, ancak kullanıcıları ağızdan ağza ağa düğüm olarak eklemeyi düşünüyorlar. Pi Network nedir, borsaya ne zaman girecek? Pi coin kaç Tl?

Pİ NETWORK NEDİR?

Pi Network, üyelerin mal ve hizmet satın almak için doğrudan Pi harcayabilecekleri bir eşler arası pazardır.



Pi Coin Nedir?

Son günlerde çeşitli platformlarda adından sıkça söz ettiren Pi Coin yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Temel mottoları ise dünyada en çok kullanılan platform olmak ve üyeler arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmektir.

Pi Coin, Stanford üniversitesinde bulunan üç girişimci tarafından kullanıma sunulmuştur. Stellar platformu temel alınarak ortaya çıkarılan Pi, gelişim sürecinde Stellar platformunun madencilik işlemine izin vermemesine rağmen yaptıkları güncellemeler ile madencilik işlemini simüle ederek kişilerin yetenek ve liyakatine bağlı olan bir paylaşım modeli olmasını sağlamıştır.

Pi, temelde Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı mantığa sahip olsa da işleyiş açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Pi Coin Nedir? Sorumuzdan sonra Pi Network olarak da adlandırılan bu mantığı gelin kısaca inceleyelim.

Pi Network – Pi Coin Madenciliği

Günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm kripto paralarda grafik kartları ile kazım işlemi yapılmakta ve muazzam derecede bir elektrik harcanmaktadır. Pi ise bunlardan farklı olarak Pi Network ağına girdikten sonra internet ve elektriğe ihtiyaç duymadan kazım yapabilmenizi sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden yapılan bu kazım işlemini bir kez başlattıktan sonra telefonunuzu kapatsanız bile Pi Network kazım işlemine devam ediyor.

Uygulamaya giriş yapıp kazım işlemini başlattıktan sonra Pi Network her 24 saatlik periyotlarda size Pi kazandırıyor. 24 saatlik bu kazım işlemini üç kere tamamladıktan sonra artık katkıcı rolüne ulaşıyor ve kendi güvenlik çemberinizi kurabiliyorsunuz.

Oluşturduğunuz bu güvenlik çemberine dilediğiniz kadar arkadaşınızı davet ederek kazım işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca sisteme sizin referans kodunuz ile üye olan arkadaşlarınızdan sadece 5 tanesinin yaptığı kazım işleminden yararlanabilirsiniz.

Diğer tüm kripto para birimlerinin üretiminde olduğu gibi Pi'de de kazım işlemi belirli seviyelere ulaştıktan sonra yarılanma da denilen halving işlemi gerçekleşiyor. Yani anlayacağınız mevcut üye 10 sayısının yeni kuvvetlerine ulaştıkça yaptığınız kazım işleminden kazancınız yarıya düşüyor. Kripto paralarda bu sistemin var olması ise paranın gün geçtikçe zor elde edilmesini ve değer kazanmasını amaçlıyor.

Pi Network'e Nasıl Kayıt Olunur?

Pi Network ağına katılıp kazım yapabilmeniz için öncelikle mobil uygulamayı ilgili mağazalardan indirmeniz ve bir arkadaşınızın referans koduyla kayıt olmanız gerekmektedir.

Uygulamayı indirip üye olduktan sonra size her 24 saatte bir bildirim gelecek ve uygulama içerisinde yer alan şimşek simgesine tıklayarak kazım işlemini başlatabileceksiniz. Siz kazım işlemine başladıktan sonra hem referansı ile üye olduğunuz kişi hem de daha sonra sizin referansınızla üye olan kişilerle birlikte bir çember kuracak ve kazma hızınız %25 oranında artacaktır. Kazım işlemini başlattıktan sonra ister interneti ister telefonunuzu kapatın bu işlem kendiliğinden devam edecektir.

Güvenlik Çemberi Nedir?

Pi Network uygulamasını kurduktan sonra 3 kere 24 saatlik kazım işlemini tamamladıktan sonra sistem sizi katkıcı rolüne yükseltir ve bir güvenlik çemberi oluşturabilmenizi sağlar.

Güvenlik çemberine davet ettiğiniz kişiler eklenir ve maksimum 5 kişiden faydalanabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu güvenlik çemberi sayesinde kazım hızınız artar ve daha çok Pi kazanırsınız.

Ayrıca güvenlik çemberinde Pi kazanmak için referansınız ile üye olan kişilerle aynı zamanda kazım yapmak zorundasınız. Sizin kazım işleminiz devam ederken referanslarınızın işlemi biterse Pi kazanamazsınız.

Pi Borsalarda Ne Zaman Listelenecek?

Pi'nin kripto para borsalarında listelenebilmesi için öncelikle kendi ana blok zincirine (Mainnet) geçmesi gerekiyor. Ayrıca sistemin tüm fonksiyonlarının da kopya bir blok zinciri ile test edilmesi de gerekiyor. Tüm bu testlerden sonra Pi'nin hatasız ve müdahale edilemeyecek bir şekilde çalıştığı kanıtlanırsa ana blok zincir olan Mainnet'e geçebilir. Tüm bu işlemlerden sonra ise kripto para borsaları Pi'yi listeleyebilir. Şuan Pi Coin'in ne zaman borsalara gireceği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Pi Coin Fiyatı Nedir?

Pi Coin şu anda kripto para borsalarında listelenmediği ve kazım işlemi devam ettiği için mevcut bir değeri yoktur.