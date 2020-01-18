Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, iç çamaşırsız pozuyla sınırları zorladı

18.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:56

Yaptığı her açıklama ve paylaşımla gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı, şimdilerde sevgilisi Guido Senia ve arkadaşlarıyla Phuket Adası'nda tatil yapıyor. Tatilde çekilmiş pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Subaşı, bu kez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram hesabından 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, iç çamaşırsız pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı'nın "My little habitat (Benim küçük yaşam alanım)" notuyla yaptığı paylaşıma 100 binden fazla beğeni ve binlerce yorum geldi.

MAYOLU POZLARI TAKİPÇİLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Phuket Adası'nda tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından siyah mayolu pozlarını paylaşmıştı. Subaşı'nın zayıflıktan çıkan kemikleri ise takipçilerini rahatsız etmişti.