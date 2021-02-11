Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
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Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

11.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:33
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı gerçekleşecek. Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHOENIX SUNS - MILWAUKEE BUCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı, Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı S Sport, S Sport Plus ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca D-Smart 78, Turkcell TV+ 77, Tivibu 73,ve Tivibu 75, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

PHOENIX SUNS - MILWAUKEE BUCKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Phoenix Suns - Milwaukee Bucks maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.

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