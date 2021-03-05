Phoenix Suns - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Phoenix Suns - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Phoenix Suns - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Phoenix Suns - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Phoenix Suns - GS Warriors hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PHOENİX SUNS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Phoenix Suns - GS Warriors maçı, Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Phoenix Suns - GS Warriors maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

PHOENİX SUNS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Phoenix Suns - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.