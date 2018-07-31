"Phoca" "Geleceğe Dokunan Anneler"e Kaynak Oluyor!

"Geleceğe Dokunan Anneler" projesini "Projemiz Hayat" çatısı altında hayata geçiren Aslı Özdemir, "anne eliyle" geleceğe dokunmak ve bu doğrultuda, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek istiyor. Temelinde öncelikli 0-6 yaş grubu çocuğa sahip annelerde duygusal ihmal konusunda farkındalık geliştirmek ve davranış değişikliği sağlayacak çalışmalar yapmak olduğunu dile getiren Özdemir, Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri ve konunun uzmanları ile işbirliği içinde olduklarını ifade ediyor.

Farklı sosyoekonomik düzeylerdeki annelerin konuya ilişkin durumunu saptadıktan sonra, bu gruplardaki annelerin ihtiyacına yönelik eğitim kitleri hazırlayacaklarının ve annelerin uzmanlar ile kolaylıkla etkileşimde bulunabilecekleri her türlü platformu kuracaklarının altını çizen Özdemir, bilgilendirici videolar ve seminer dizileri ile anne çocuk iletişimini ve etkileşimini güçlendirecek uygulamalar geliştireceklerinin müjdesini verdi.

Temelleri "iyilik" üzerine atılan sosyal girişim markası "Phoca" ile de "Geleceğe Dokunan Anneler" projesine maddi kaynak yaratan Özdemir, iyiden iyiye mutluluğu herkese yaymayı hedefliyor.

"Phoca", yaşamakta olduğumuz toplumu daha ileriye taşımayı, çocukların kalplerini sevgi ile doldurmayı ve çocuklukta duygusal ihmal konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.