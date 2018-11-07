Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Başkan Haklı, Başarısız Olduk

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.

Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.

Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.