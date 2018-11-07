Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: Başkan Haklı, Başarısız Olduk
Fenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu, yaşananların normal olduğunu belirtip başarısızlığı kabul etti.
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Philip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.
Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.
Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (14)
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Sende bilerek hic gayret istek goztermeden kendini kovdurmak icin elinden geleni yerine getirerek kendini kovdurdun fenerbahceye ihanet edip suan onun parasini yiyosun haram zikkim olsun cocu o para sana yaramaz insallah beter olCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BETER OLUN KUMPASÇI ŞİKECİ AĞLAKLAR. .Cevap Yaz 4 10 Yayından KaldırFENEVLİ: kumpas sizin işinizdir12 Yayından Kaldır
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tamam güzel diyorsun herşeyi kabul ediyorsun başarılı olsan kalırdın ama paraya gelince fatih terim oluyorsunCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Ne kadar kolay sözler bunlar böyle, senin inadın ve KOÇ un hataları FB nin bu durumda olmasını sağlarken milyonlarca taraftar 3-5 yalakanın istekleri doğrultusunda yönetiliyor, daha seçildiği gün yaptığı hatayı anlayamayan Başkan hala yalakların etrafında çöreklendiğini göremedi, oysa hatadan dönmenin erdemlik olduğunu herkesten iyi bilen KOÇ o kararı verdiği gün inanın FB ninde kurtulacağı zamanın başlangıcı olur. Bu zamanın Başlangıcıda Aykut Hocanın yeniden göreve çağrıldığı zaman olacaktır.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır