Phillip Cocu Ayrılığı Açıkladı: Giuliano Aramızdan Ayrılacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun başka bir takıma transfer olacağını duyurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Malatyaspor maçının ardından Giuliano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.
İşte Phillip Cocu'nun sözleri:
"Hala yeni oyuncular katılacak, katılıyor. Giden oyuncular olacak. Maç öncesinde onaylayacak durumda değildim. Giuliano, başka bir kulüple anlaşmaya vardı. Kulübümüz de bu kulüpte anlaşmaya vardı. Aramızdan ayrılacak."
İŞTE GIULIANO'NUN TRANSFER OLACAĞI TAKIM
Giuliano'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olması bekleniyor.
YORUMLAR (6)
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Fener iyi oynuyor ilk maçlara aldanmayın.slimanı süperCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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satın satın gol atacak adam yok oyun kuracak adam yok anca al ver pas yap ...gol atınca galip gelirsin ve üç puan alırsın efen di AYKUTU arayacagız bakın görün FB bu oyunla liği 4. bitirir kesinlikle..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanında volkan denen kovayıda vermek lazım. Bizi her sene şampiyonluktan eden en etkili isim volkan demireldir. Ne zaman farkına varacak yönetim merak ediyorum. Kameni denen 3. Sınıf kalecide aynı. Adam gibi düzgün bi kaleci bulmalıdır yönetim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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fb taraftarı bayram hediyesiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cocu sen bir hoca olsaydın kendini bşir sogulardın bir kere takım oyunu yok ruh yok forma aşkı yok ama dolarları alırsınız o iyiyi oluyor dimi sayın miter cocu dimi.Cevap Yaz Yayından Kaldır