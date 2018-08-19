Phillip Cocu Ayrılığı Açıkladı: Giuliano Aramızdan Ayrılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Malatyaspor maçının ardından Giuliano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Phillip Cocu'nun sözleri:

"Hala yeni oyuncular katılacak, katılıyor. Giden oyuncular olacak. Maç öncesinde onaylayacak durumda değildim. Giuliano, başka bir kulüple anlaşmaya vardı. Kulübümüz de bu kulüpte anlaşmaya vardı. Aramızdan ayrılacak."

İŞTE GIULIANO'NUN TRANSFER OLACAĞI TAKIM

Giuliano'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olması bekleniyor.