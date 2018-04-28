Philips Momentum Display Hdr 1000, Süper Parlak 4k Hdr Monitör Duyurdu

Philips HDR 1000 Sertifikasına Sahip 4K HDR Monitör Duyurdu



Philips ilk Süper Parlak 4K HDR Monitörünü Duyurdu. Philips Momentum 436M36 Display HDR 1000 !

DisplayHDR sertifikaları, tüketicilere mükemmel bir monitör performansı standardı sağlıyor, ancak hiçbiri en üst seviyelere bugüne kadar ulaşamamıştı.

Philips'in 43 inçlik Momentum (436M6 Modeli) HDR 1000 onayını alan mükemmel 1000 cd/m2 parlaklık, derin siyahlar, 10 bit renk derinliği ve HDR uyumlu renk gamı sağlayan ilk model oldu.

Bunu yapmak için Philips, Samsung'un QLED TV'lerinde ve monitörlerinde kullandığı gibi Quantum Dot teknolojisini kullandı. Ayrıca içeriğe göre arka planı aydınlatmayı sağlayan Ambiglow teknolojisine de sahip.

DisplayHDR Nedir? Çeşitleri Nelerdir?



DisplayHDR'ın güzelliği ne alacağınızı öğrenmenize gerek kalmadan üst düzey HDR performansının sağlandığını gösteriyor. DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 ve DisplayHDR 1000 olmak üzere 3 standart var. HDR 1000 Seviyesinde monitör metrekare başına 1000 cd parlaklık sağlıyor.

Tüm DisplayHDR seviyeleri 955: 1 kontrast oranı, görüntü işleme başına 10 bit ve sinema kalitesinde renk gamlarını destekliyor. Bu özellikler de tahmi n edebileceğiniz gibi harika bir oyun ve sinema performansı sağlıyor.

Ayrıca doğal olarak bu özellikler, Blu-ray veya Netflix'te HDR filmleri izlemek yada aynı zamanda bu tür içerikleri oluşturmak için ideal bir çözümdür. Bu nedenle Philips MultiView adını verdiği bir çözümde sunuyor. Monitörü ister PC ister bir Set-top Box'a kolayca bağlayıp çok kolay geçişler yapabilirsiniz.

Philips Momentum 436M36 satış fiyatı 1000$.



Ucuz olduğu söylenemez ama ondan daha küçük DisplayHDR 600 fiyatı ile uyumlu.

Philips

https://www.teknotalk.com/philips-momentum-ilk-super-parlak-4k-hdr-monitor-63437/