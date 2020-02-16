Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik
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Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik

Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi

16.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:18
Philips çalışanı: ABD'liler istedi, Türkiye'nin dinlenebilmesi için şifreleme cihazını değiştirdik

Hollandalı teknoloji devi 'in, 'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için 'ne yardım ettiği iddia edildi.


Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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