Philippe Clement: Bizim ne yapacağımız önemli

25.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:14

Serhan TÜRK/ - Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için, biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik, bizim ne yapacağımız önemli" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Club Brugge'de teknik direktör Philippe Clement ve futbolcu Brandon Mechele müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu."DIAGNE BİR HATA YAPTI VE ŞU AN BUNUN CEZASINI ÇEKİYOR"Mbaye Diagne'nin takımdaki durumuna değinen Philippe Clement, "Şu an bizim takımımıza bağlı bir oyuncu Diagne. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemem. Birkaç gün içinde her şey değişebilir, şu an burada başka bir ekiple, başka oyuncularımla beraberim. Şu an burada bulunan oyuncuların ön planda olmasını istiyorum. Bir hata yaptı Diagne ve onun cezasını çekiyor. Umarım bundan ders alacaktır ve tekrar aramıza dönecektir" diye konuştu."GALATASARAY'IN YARIN NASIL OYNAYACAĞI DEĞİL, BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ"Yarınki maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten Clement, "Galatasaray'ın yarın nasıl oynayacağı, hangi dizilişle oynayacağı çok da önemli değil bizim için, biz kendi oyunumuzu oynamaya geldik, bizim ne yapacağımız önemli. Daha önceki Real ve PSG maçlarında rakipleri nasıl zorladıklarını gördük. Biz elimizden geleni yapıp istediğimizi almaya çalışacağız" şeklinde konuştu."YARIN SAHAYA ÇIKIP KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"Yarın kendi oyunlarını oynamak istediklerini ifade eden Philippe Clement, "Olumsuzluklara, sorunlara odaklanmıyorum. Ne tür tehlikeler oluşacağına odaklanmak istemiyorum. Neleri daha iyi yapabiliriz, kazanmak için neleri yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz. Yarın sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi."VORMER YARIN BİZİMLE OLAMAYACAK"Takım kaptanları Vormer'in maçta forma giyemeceğini vurgulayan Clement, "Vormer kaptanımız bizim ama üç maçtır bizimle yoktu. Bizimle geldi ama sahada olamayacak. Bizim için kaptanımızın olmaması olumsuz bir durum. Ben rica ettim geldi ama maalesef oynayamayacak" açıklamalarında bulundu."İKİNCİLİK VEYA ÜÇÜNCÜLÜK ÜZERİNDE ÇOK DURMUYORUM"Grupta yapabileceklerinin en iyisi için uğraştıklarını söyleyen Clement, "İkincilik veya üçüncülük üzerinde çok durmadım. Daha çok yapabileceğimizin en iyisi için uğraştım. Daha önce oynanan son maçlarda gördük ki beraberliklerle de iyi yerlere gelebiliyoruz. Şimdi de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.BRANDON MECHELE: STATTAKİ TARAFTARI SUSTURMAK BİZİM ELİMİZDE

Club Brugge'nin 26 yaşındaki defans oyuncusu Brandon Mechele ise şunları ifade etti: "Bizim için ne kadar önemli olduğu belli. 3'üncü sıradayız, belki grubu ikinci sırada da bitirebiliriz o yüzden maçın öneminin farkındayız. İyi bir balans kurmamız gerekiyor, hem savunma, hem atakta. Daha önce oynadığımız gibi oynamamız gerekiyor, biz elimizden geleni yapacağız. Evimizde oynadığımız maçta bir puandan fazlasını alabilirdik. Bu karşılaşmada daha fazlasını vereceğiz ve umarım 3 puanı alacağız. Babel, Falcao ve Andone, üçü de önemli oyuncu ama Galatasaray, büyük bir takım. Yedekleriyle de bu eksikliği kapatacaklarını düşünüyorum. Yedeklere fırsat doğacak ve bunu değerlendirmeye çalışacaklardır. Birkaç yıl önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşıp saha içinde iletişim kuramaz hale gelmiştik. Stattaki taraftarı susturmak da yine bizim elimizde."

Kaynak: DHA