Philadelphia Petrol Rafinerisi Patlaması Uzaydan Bile Göründü

Philadelphia Petrol Rafinerisi Patlaması Uzaydan Bile Göründü

Bu sabah Philadelphia şehrinde meydana gelen petrol rafinerisindeki patlamanın ne kadar büyük olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.

Philadelphia Petrol Rafinerisi Patlaması Uzaydan Bile Göründü

Philadelphia şehrindeki 'Energy Solutions' rafinerisinde bu sabah büyük bir yangın çıktı. Yangınla birlikte rafineride art arda patlamalar meydana geldi. Patlamanın ne kadar büyük ve şiddetli olduğuyla ilgili videolar ise ortaya çıkmaya başladı.

CNN'e konuşan itfaiye yetkililerine göre yangın ve bunun sonucunda meydana gelen patlama, çakmak gazı kazanından geldi. Patlamanın kilometrelerce hissedildiği bildirildi. Olayın videoları, patlamanın büyüklüğünü ve vahametini ortaya koyuyor.

Bu büyük patlamayı görmek için yakın mesafede olmamıza gerek yoktu. Patlama o kadar büyüktü ki uzaydan bile görüntülendi. Bugün birkaç haber kanalı tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde patlama net şekilde görünüyor.

Kaynak: WebTekno

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