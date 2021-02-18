Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta beklenenden az düştü
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta beklenenden az düştü

18.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:44
Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta beklenenden az düştü

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta 23,1 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında bir düşüş kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta 23,1 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında bir düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, şubat ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta önceki aya kıyasla 3,4 puan azalarak 23,1'e düştü.

Beklenenden az düşüş gösteren endesin, şubatta 20 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ocakta ise 26,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 7 puanlık azalışla 23,4'e gerilerken, sevkiyat endeksi 1 puan azalarak 21,5'e indi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 3 puan artışla 25,3'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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