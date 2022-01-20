Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri geride bıraktı

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ocakta beklentileri geride bıraktı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 8 puan artarak 23,2'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan endeksin, bu dönemde 20 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta 15,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 4 puanlık artışla 17,9 değerine, sevkiyat endeksi de 6 puan artarak 20,8 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise 7,8 puanlık azalışla 26,1 değerine geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Philadelphia, Fed, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title