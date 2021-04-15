Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda beklentileri geride bıraktı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda 50,2 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda 50,2 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 5,7 puan artarak 50,2'ye çıktı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydeden endeksin, nisanda 42 değerini alması öngörülüyordu. Mart ayına ait veri ise 51,8'den 44,5'e revize edildi.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 2 puanlık azalışla 36 değerine gerilerken, sevkiyat endeksi 3 puan artarak 25,3'e çıktı. İstihdam endeksi ise 3,4 puan artarak 30,8'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin