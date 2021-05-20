Philadelphia Fed İmalat Endeksi mayısta beklentileri karşılayamadı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta 31,5 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta 31,5 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mayıs ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 19 puan azalarak 31,5'e indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin, bu dönemde 43 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, nisanda 50,2 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydetmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 4 puanlık azalışla 32,5 değerine inerken, sevkiyat endeksi 4 puan düşerek 21'e geriledi. İstihdam endeksi ise 12 puan azalarak 19,3'e düştü.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin