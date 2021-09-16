Philadelphia Fed İmalat Endeksi eylülde beklenmedik yükseliş gösterdi - Haberler Ekonomi
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi eylülde beklenmedik yükseliş gösterdi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Philadelphia Fed İmalat Endeksi eylülde beklenmedik yükseliş gösterdi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde piyasa beklentilerinin aksine 30,7 seviyesine yükseldi.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde piyasa beklentilerinin aksine 30,7 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, eylül ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 11 puan artarak 30,7'ye çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren endeksin, bu dönemde 18,8 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta 19,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 7 puanlık azalışla 15,9 değerine inerken, sevkiyat endeksi 11 puan artarak 29,9'a çıktı. İstihdam endeksi ise 6,3 puanlık azalışla 26,3'e indi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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