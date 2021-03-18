Philadelphia Fed İmalat Endeksi, 50 yılın en güçlü büyümesini gösterdi
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi, 50 yılın en güçlü büyümesini gösterdi

18.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:38
Philadelphia Fed İmalat Endeksi, 50 yılın en güçlü büyümesini gösterdi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 51,8 seviyesine yükselerek yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydetti.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 51,8 seviyesine yükselerek yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta önceki aya kıyasla 28,7 puan artarak 51,8'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren ve yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydeden endeksin, martta 23 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, şubatta ise 23,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 28 puanlık artışla 50,9'a, sevkiyat endeksi 9 puan artarak 30,2'ye, istihdam endeksi de 4,8 puan artarak 30,1'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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