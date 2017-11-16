Phila, Covington'u Kelepir Kontratla Takımda Tutuyor

Joel Embiid, Ben Simmons ve Markelle Fultz gibi dikkat çekici genç oyuncuların arasında Philadelphia 76ers'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Robert Covington, performansının karşılığını 4 yıllık yeni kontratla alıyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Philadelphia yöneticilerinin temasa geçtiği Covington, 4 yıllığına 62 milyon dolarlık yeni kontrat teklifine evet dedi. Ligin en iyi dış şutörlerinden birisi olan ve genç ve dinamik hücuma sahip olan tkaımda gösterdiği defansif performansla fark yaratan oyuncu, habere göre bu haftasonu resmi imzayı atacak.



İmzadan önce bu sezon 1.57 milyon dolar kazanacak olan Covington'un maaşı bu imza ile 15 milyon'a yükselecek. Ayrıca, sonraki dört sezon da toplamda 62 milyon dolarlık sözleşme devreye girecek. Covington kağıt üzerinde maaşını yaklaşık 10 katına çıkarsa da bu imza Philadelphia için yine de bir kelepirlik anlamı taşıyor. Zira, yayın hakları ve sponsorluk anlaşmaları ile beraber oyunculara ödenen paralarda her geçen gün rekorlar kırılıyorken Covington gibi takımın gizli kurtarıcısı konumunda olan bir oyuncunun yaz döneminde maksimum kontrat beklemesi öngörülüyordu. Covington da takımına bağlılık göstererek yazın daha dolgun ücretli bir kontrata imza atmak yerine kendi takımında kalmayı tercih etti.



Philadelphia da bu hamleyle önemli bir oyuncusunu takımda tutmanın yanı sıra maaş bütçesini aşağıda tutarak yaz için önemli bir hamle de yapmış dolu. Doğu Konferansı'nın en büyük potansiyelli takımlarından olan Phila, yazın 20-25 milyon dolar aralığında bir bütçe yaratıp takıma bir süper yıldız daha getirebilecek.



Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Covington, yüzde 50 gibi harika bir üçlük isabet yüzdesi ile oynadığı sezonda maç başına 3.6 üçlük, 16.5 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları ile oynuyor. Ligde 2013 seçimlerine giren fakat kimse tarafından beğenilmeyip seçilmeyen Covington, Houston Rockets'taki denemesinin ardından Philadelphia'da gösterdiği iyi performansla kadroda kendi yerini kazandı ve ligin en iyi dış şutörlerinden birisi olmasının yanı sıra birçok pozisyonu savunabilmesi ile takımında vazgeçilmez oldu.







Meriç GÜRSOY



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