Phil Spencer, Game Pass'in sürdürülebilir olduğunu söylüyor

Phill Spencer, Game Pass iş açısından, yaratıcı ve etkileşim perspektifinden çok iyi gittiğini söyledi. Game Pass'in rekabetçi ortamda Xbox için gerçek bir farklılaştırıcı olduğunu, bazı insanlar hizmetin ekonomik gerçeklerini, gerçekten sürdürülebilir bir iş olup olmadığını ve oyun için genel olarak olumlu olup olmadığını merak ediyor.

"Xbox'ta büyüyen tek şey bu değil. Organizasyonun tek odak noktası bu değil ve bağımsız bir şey olarak, tıpkı bugün olduğu gibi çok sürdürülebilir." Diyor Spencer. "Yazmayı seven bir sürü insan olduğunu biliyorum, Game Pass şu anda otururken büyümeye devam ettikçe çok ama çok sürdürülebilir."

Spencer, Game Pass'in harika olduğunu çünkü daha fazla oyun deneyiminin insanlar tarafından kullanılabildiğine yol açtığını söyledi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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