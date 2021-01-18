Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
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Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

18.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:16
Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, 43 yaşındaki Neville ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Futbol kariyerinde Manchester United ile Everton forması giyen İngiliz teknik adam, Manchester United ve Valencia'da antrenörlük yapmıştı.

Beckham ile Manchester ekibinde oynayan Neville, 2018 yılından bu yana İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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