Phil Foden, Manchester City'de Yükselmeye Devam Ediyor!
23.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:19
Phil Foden Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak adından söz ettiriyor. 17 yaşında ilk Manchester City maçına çıkan Foden, her geçen sezon daha da parmak ısırtıyor. Gelin yakından inceleyelim.
Phil Foden Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak adından söz ettiriyor. 17 yaşında ilk Manchester City maçına çıkan Foden, her geçen sezon daha da parmak ısırtıyor. Gelin yakından inceleyelim.
Kaynak: Dugout