Phil Foden, Manchester City'de Yükselmeye Devam Ediyor!

Phil Foden Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak adından söz ettiriyor. 17 yaşında ilk Manchester City maçına çıkan Foden, her geçen sezon daha da parmak ısırtıyor. Gelin yakından inceleyelim.