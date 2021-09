Phasmophobia Tek Oyunculu Mod Güncellemesi Yayımlandı

Erken erişim sürecinde birinci yılını bitiren Phasmophobia tek oyunculu mod yeniliğinin yanı sıra birçok güncellemeyi bünyesine kattı.

2020'nin en sevilen co-op oyunlarından biri olan Phasmophobia, erken erişim sürecine tam gaz devam ediyor. Oyun bugün itibarıyla 1.yılını geride bıraktı. Oyuncuların co-op modunda paranormal olayların peşine düştüğü oyun, Steam'in en sevilen ücretsiz korku oyunlarından biri olmayı da başardı. Yapım, birinci yıl şerefine tek oyunculu moduna kavuştu.

Bu süreçte oyuncu sayısını sürekli artıran oyun, geliştirici ekip Kinetic Games tarafından birçok yeni güncelleme aldı. Kinetic Games ise resmi Twitter hesabı üzerinden tüm oyunculara teşekkür etti ve yeni 1.yıl yamasında oyuna eklenen yenilikleri paylaştı.

Phasmophobia Tek Oyunculu Mod ve Yama Notları (0.3.1.0)

Belirtilen yama notlarında günlüklerin elden geçirildiği, durdurma menüsünün de günlük arayüzüyle birleştirildiği belirtildi. Fakat eklenen en iyi yeniliklerden biri ise çevrimdışı oynamanıza olanak tanıyan tek oyunculu mod oldu. Phasmophobia tek oyunculu moduyla beraber hiçbir sunucuya bağlanmaya gerek kalmadan oyunu oynamak mümkün hale gelecek.

Dört kişilik psikolojik korku oyunu her geçen gün oyuncu sayısını yükseltmeye devam ediyor. Oyuncuların rağbet gösterdiği "çok oyunculu korku türü" ise benzer yapımlarla popülaritesini artırıyor. Son dönemde Pacify ve Devour da türün başarılı örneklerinden birkaçı oldu.

