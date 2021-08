Phasmophobia İçin Büyük Güncelleme Exposition Yayınlandı

Phasmophobia için Exposition adlı büyük bir güncelleme yayımlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yeni hayaletler, birçok hata düzeltmesi ve oyuncuların uzun zamandır beklediği koşma oyuna eklendi.

