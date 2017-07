Phaselis, Sahilleri ve Antik Kalıntılarıyla Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti, tarihi kalıntıları yanında sahilleri ile doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Tarihi milattan önce 309'a kadar uzanan antik kent, tarih ve doğanın güzelliklerini içinde barındırıyor. Antik kenti ziyaret eden turistler, tarihi eserlerin yanı başındaki koylarda Akdeniz'in mavi sularına girmenin tadını çıkarıyor.



'Milli park' statüsündeki antik kente karadan araçlarıyla, denizden de yat turlarıyla ulaşabilen ziyaretçiler, antik çağda parfüm üretimiyle öne çıkan Phaselis'i görme fırsatı elde ediyor.



Roma dönemine ait yüzlerce yıllık kalıntılarla tarihe yolculuk yapan ziyaretçiler, hem doğal ortamda piknik yapıyor hem de denize girerek serinliyor.



Her yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği antik kentte, yer altında kalan kalıntıların gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması için çalışmalar da sürdürülüyor.



Almanya'dan ilk kez Phaselis'e gelen 29 yaşındaki Lena Werner, Antalya'nın güzelliklerine hayran kaldığını belirtti.



Kafile halinde ziyaret ettikleri Phaselis'in ise tarihi kalıntılar yanında sahilleriyle de dikkati çektiğini belirten Werner, "Burası çok güzel. Bir tarafta tarihi kalıntılar, bir tarafta doğal güzellikler. Antik kalıntılar arasında denize girmek çok farklı oluyor." dedi.



Ankara'dan gelen Vedat Çubuk ise hemen hemen her yıl tatil için geldikleri Antalya'da, bu sezon Phaselis Antik Kenti'ni de ziyaret etme fırsatı bulduklarını söyledi.



Antik kentin tarihi kalıntıları yanında sahillerinin de görülmeye değer olduğunu anlatan Çubuk, "Özellikle dalgalı olmayan sahilleri ailelerin tercih nedeni oluyor. Deniz çok temiz ve su olabildiğince berrak. Ülkemizin bu eşsiz güzelliklerinin iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.