'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu
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'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu

'PharmUp'ın yeni dönem katılımcıları belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sanofi'nin ikinci döneminde Türkiye'nin girişimcilik alanındaki kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleştirdiği girişimcilik programı PharmUp'ta yeni dönem katılımcıları belli oldu.

Sanofi'nin ikinci döneminde Türkiye'nin girişimcilik alanındaki kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleştirdiği girişimcilik programı PharmUp'ta yeni dönem katılımcıları belli oldu. Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları), Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenen yeni dönem konuları doğrultusunda bu yıl  başvurular arasından 6 girişimci programa katılmaya hak kazandı. Buna göre; Avokadio, Farma VR, Gene2info, Genz Bioteknoloji,  Medklik ve Oruba PharmUp Girişimcilik Programı'nın yeni dönem girişimleri oldu.

Programın sonunda Sanofi ile iş birliği fırsatı

Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programa seçilen girişimciler, mentörlük desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran start-up'lar Temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde (Demo Day) sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak.

Kaynak: Hürriyet

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