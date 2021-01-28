Pharmactive İlaç'tan "Duman Yok, İzin Var Projesi"

Pharmactive İlaç, uygulamaya başladığı "Duman Yok, İzin Var Projesi" kapsamında, çalışanlarından sigara içmeyenlere, yıllık 2 gün ek idari izin verecek.

Türkiye ve ihracat için ilaç üretmek için 2010 yılında kurulan Pharmactive İlaç, sigara karşıtı projeyi, 2021 yılı itibariyle fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm çalışanları için uyguluyor.

Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirterek, "Uygulamadan herhangi bir ayrım gözetmeksizin ülke genelindeki yaklaşık 900 personelimizin tümü faydalanabilecek. Projemiz, 'sigara başta olmak üzere, elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerinin ve benzerlerinin kullanılmaması' olarak sınırlandırılacak" dedi ve ekledi: "Sigara içmeyenler, 2021 yılı itibariyle yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte, 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar. İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2021 yılının tüm dünya için sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı