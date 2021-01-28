Pharmactive İlaç'tan çalışanlarına "Duman Yok İzin Var" projesi
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Pharmactive İlaç'tan çalışanlarına "Duman Yok İzin Var" projesi

28.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:46
Pharmactive İlaç'tan çalışanlarına

Pharmactive İlaç, "Duman Yok, İzin Var" projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor.

Pharmactive İlaç, "Duman Yok, İzin Var" projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor.

Pharmactive İlaç'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek kalite standartlarında ilaç üreterek gerek Türkiye gerekse dünyadaki hastalara umut olmak için 2010 yılında kurulan Pharmactive İlaç, örnek bir projeye imza atıyor.

"Duman Yok, İzin Var Projesi" kapsamında Pharmactive, bünyesinde çalışan yaklaşık 900 personelinden sigara içmeyen ve sigarayı bırakacaklara yıllık 2 gün ek izin verecek.

Proje, 2021 yılı itibarıyla fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlardaki çalışan gruplar için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, yöneticileri ile koordineli olarak istedikleri zaman 2 günlük ek idari izinlerini kullanabilecekler.

"Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, Abdulrezzak Sancak'ın öncülüğünde "Ne Mutlu Bir Derde Derman Olana" anlayışıyla kurulan Pharmactive İlaç'ın sektörün genç, dinamik ve geleceği şekillendirecek firmaları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirten Filiz Kaner, "Duman Yok İzin Var" projesini 2021 yılıyla birlikte hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kaner, "Uygulamadan herhangi bir ayrım gözetmeksizin ülke genelindeki yaklaşık 900 personelimizin tümü faydalanabilecek. Projemiz, 'sigara başta olmak üzere, elektronik sigara, tütün ve tütün mamullerinin ve benzerlerinin kullanılmaması' olarak sınırlandırılacak. Sigara içmeyenler, 2021 yılı itibarıyla yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte, 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarının sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kaner, "Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2021 yılının tüm dünya için sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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