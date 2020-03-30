Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi
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Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pharmactive İlaç, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek için, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketini, Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderdi.

30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:31
Pharmactive ilaç firması 1500 acil ihtiyaç paketini sağlık çalışanlarına gönderdi

Pharmactive İlaç, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına destek için, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketini, Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderdi.

Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplumsal dayanışmayı arttırmak ve sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bir dizi karar alarak uygulamaya başladı.

Bu kapsamda, Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada hazırlanan, içerisinde koruyucu gözlük, maske, eldiven, el antiseptiği ve koruyucu önlük bulunan 1500 acil ihtiyaç paketi, herhangi bir talep beklenmeden Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelere gönderildi.

Pharmactive, kendi fabrikasında Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği standartlarda üreteceği el antiseptiklerini de koşulsuz destek olarak sağlık çalışanlarının kullanımına sunacak.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından firma, sağlık çalışanları için üreteceği el antiseptiğini yurt genelindeki hastane ve çeşitli sağlık merkezlerine ulaştıracak.

"Sağlık çalışanları canları pahasına çalışıyor"

Pharmactive Yurtiçi Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Yaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının çok ciddi ve önemli bir süreçte, canları pahasına en ön safta çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililerin, sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için büyük çaba gösterdiklerini ve Pharmactive olarak da bu çabalara koşulsuz destek ve katkıda bulunmak istediklerini anlatan Yaşin, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere Kovid-19 virüsünün yol açtığı salgın yüzünden dünya ve ülkemiz, ciddi sorunlarla baş etmek zorunda. Biz de bu amaçla sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçları olan malzemelerde kendilerine koşulsuz destek olmayı düşündük. Bu amaçla 1500 acil yardım kitini bugün kendilerine gönderiyoruz, 1200'ü Aile Sağlığı Merkezlerine, 300'ü de devlet hastanelerine ulaştırılacak. Bunun ardından yine 55 bin 1 litrelik ve 100 bin 60 mililitrelik el antiseptiklerini de sağlık çalışanlarının kullanımına koşulsuz destek olarak sunacağız. Milletimiz bu zor günlerden geçerken hepimizin buna katkıda bulunuyor olması önemli. Bu amaçla biz de Pharmactive olarak elimizden geleni bundan sonra da yapacağız."

Pharmactive çalışanları da "Onlar hepimiz için çalışıyor bizler de onlar için buradayız, evde kal" mesajını okuyarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Kaynak: AA

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