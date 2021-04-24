PhantomL0rd Twitch'e karşı olan davasını kazandı!
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PhantomL0rd Twitch'e karşı olan davasını kazandı!

PhantomL0rd Twitch'e karşı olan davasını kazandı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

PhantomL0rd geri dönüyor.

Geçtiğimiz senelerin gambling kralı olarak bilinen PhantomL0rd Twitch'e karşı açtığı davayı kazandığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

CS: GO Gambling ve Kasa Açma dendiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan PhantomL0rd, 2016 yılında Twitch'ten banlanmıştı. Twitch, kullanıcıyı banlama sebebini ise dolandırıcılık ve sahip olduğu siteyi yayınlarında kullanmak olarak belirtmişti. PhantomL0rd kendisine atfedilen tüm suçları reddederek Twitch'e 2019 yılında dava açtı. Bu davanın karşılığında ise 35 Milyon Dolar tazminat istediğini belirtti.

Uzun süren mahkeme duruşmalarının sonunda ise PhantomL0rd davayı kazandı ancak 35 Milyon Dolar tazminat yerine 20.720.34 Dolar tazminat alabildi. Kendisine ithaf edilen tüm suçlar ise böylelikle düşürülmüş oldu. Ünlü yayıncı mahkemeyi kazandığının duyurusunu ise Twitter üzerinden yaptığı duyurdu.

Bundan sonraki süreçte ise PhantomL0rd'un ne yapacağı merak konusu.

Kaynak: Playerbros

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