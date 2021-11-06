PGL Major Stockholm 2021 Turnuvasında yarı final karşılaşmaları belli oldu!

PGL Major Stockholm 2021 CS: GO turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.

30 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında oynanan turnuvada 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanan 4 maç sonrasında yarı finale çıkmaya hak kazanan 4 takım belli oldu. 4 Kasım tarihinde ve dün oynanan maçların kısa özetlerini sizler için hazırladık.

Heroic vs Virtus.pro (2-1) (04.11.2021)

Harita Yasaklamaları

Virtus.pro: Nuke, Overpass

Heroic: Dust2, Vertigo

Harita Seçimleri

Virtus.pro: Mirage (Virtus.pro 10 - 16 Heroic)

Heroic: Ancient (Virtus.pro 16 - 13 Heroic)

Son Harita: Inferno (Virtus.pro 13 - 16 Heroic)

MVP

René 'TeSeS' Madsen

G2 vs NIP (2-0) (04.11.2021)

Harita Yasaklamaları

G2: Overpass, Nuke

NIP: Vertigo, Dust2

Harita Seçimleri

NIP: Inferno (G2 16 - 11 NIP)

G2: Mirage (G2 16 - 11 NIP)

MVP

Nikola 'NiKo' Kovac

Gambit vs FURIA (2-0) (05.11.2021)

Harita Yasaklamaları

Gambit: Nuke, Ancient

FURIA: Dust2, Vertigo

Harita Seçimleri

FURIA: Inferno (Gambit 19 - 17 FURIA)

Gambit: Overpass(Gambit 16 - 10 FURIA)

MVP

Dmitry 'sh1ro' Sokolov

Natus Vincere vs Vitality (2-0) (05.11.2021)

Harita Yasaklamaları

NaVi: Vertigo, Inferno

Vitality: Ancient, Overpass

Harita Seçimleri

Vitality: Dust2 (NaVi 16 - 13 Vitality)

Navi: Nuke (NaVi 16 - 11 Vitality)

MVP

Ilya 'Perfecto' Zalutskiy

4-5 Kasım tarihlerinde oynanan dört maç yukarıdaki skorlar ile bitti. Yarı Finale çıkan 4 takım Natus Vincere, Gambit, G2 ve Heroic bugün karşılaşacak.

G2 vs Heroic - Bugün saat 18: 30

Natus Vincere vs Gambit - Bugün saat 22: 00

Yarı Final maçlarını buradan gideceğiniz linkten izleyebilirsiniz.

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