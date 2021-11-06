PGL Major Stockholm 2021 Turnuvasında yarı final karşılaşmaları belli oldu!
PGL Major Stockholm 2021'de yarı final isimleri belli oldu! 4 Kasım tarihinde ve dün oynanan maçların özeti haberimizde.
PGL Major Stockholm 2021 CS: GO turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor.
30 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında oynanan turnuvada 4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanan 4 maç sonrasında yarı finale çıkmaya hak kazanan 4 takım belli oldu. 4 Kasım tarihinde ve dün oynanan maçların kısa özetlerini sizler için hazırladık.
Heroic vs Virtus.pro (2-1) (04.11.2021)
Harita Yasaklamaları
Virtus.pro: Nuke, Overpass
Heroic: Dust2, Vertigo
Harita Seçimleri
Virtus.pro: Mirage (Virtus.pro 10 - 16 Heroic)
Heroic: Ancient (Virtus.pro 16 - 13 Heroic)
Son Harita: Inferno (Virtus.pro 13 - 16 Heroic)
MVP
René 'TeSeS' Madsen
G2 vs NIP (2-0) (04.11.2021)
Harita Yasaklamaları
G2: Overpass, Nuke
NIP: Vertigo, Dust2
Harita Seçimleri
NIP: Inferno (G2 16 - 11 NIP)
G2: Mirage (G2 16 - 11 NIP)
MVP
Nikola 'NiKo' Kovac
Gambit vs FURIA (2-0) (05.11.2021)
Harita Yasaklamaları
Gambit: Nuke, Ancient
FURIA: Dust2, Vertigo
Harita Seçimleri
FURIA: Inferno (Gambit 19 - 17 FURIA)
Gambit: Overpass(Gambit 16 - 10 FURIA)
MVP
Dmitry 'sh1ro' Sokolov
Natus Vincere vs Vitality (2-0) (05.11.2021)
Harita Yasaklamaları
NaVi: Vertigo, Inferno
Vitality: Ancient, Overpass
Harita Seçimleri
Vitality: Dust2 (NaVi 16 - 13 Vitality)
Navi: Nuke (NaVi 16 - 11 Vitality)
MVP
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy
4-5 Kasım tarihlerinde oynanan dört maç yukarıdaki skorlar ile bitti. Yarı Finale çıkan 4 takım Natus Vincere, Gambit, G2 ve Heroic bugün karşılaşacak.
G2 vs Heroic - Bugün saat 18: 30
Natus Vincere vs Gambit - Bugün saat 22: 00
Yarı Final maçlarını buradan gideceğiniz linkten izleyebilirsiniz.
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