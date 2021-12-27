PGC 2021 şampiyonu belli bldu

PGC 2021 4,3 milyon USD dolarının üzerindeki ödül havuzu ile yılı tamamlarken KRAFTON CEO'su CH Kim, şirketin 2022 PUBG Esports sezonuna dair planlarını açıkladı

PUBG: BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı KRAFTON, Inc., 19 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenen önemli espor etkinliği PUBG Global Championship 2021 (PGC 2021)'in sonuçlarını açıkladı. Çinli kadro NewHappy, tüm turnuva boyunca 1,3 milyon ABD dolarının üzerinde bir ödül kazanarak PGC 2021 Şampiyonu unvanını aldı. PGC 2021 Pick'em Challenge'taki oyun içi eşya satışlarının geliri sayesinde toplam ödül havuzu 2 milyon ABD dolarından 4,3 milyon ABD dolarının üzerine çıktı.

Turnuvanın final sıralamasına göre belirlenen takım ödemelerine ek olarak PGC 2021'in 4,3 milyon ABD dolarını aşan ödül havuzu aşağıdakileri de kapsıyor:

Weekly Series Winner, 30,000$: NewHappy

Kill Leader,10,000$: PaG3 (HEROIC)

All-PGC Team, 20,000$ (5,000$ oyuncu başına x 4 oyuncu): jeemzz (Team Liquid), TeaBone (HEROIC), Inonix (Gen.G) ve MMing (NewHappy)

Insane Squad, 20,000$: Team Liquid

PGC 2021 etkinlik yapısı, puan sistemi ve kural setiyle ilgili daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz.

PGC 2021 Büyük Finaller Özeti

1. Gün

Kazanan beş farklı kadro ile PGC 2021 Büyük Finalleri'nin ilk günü oldukça heyecanlı geçti - Petrichor Road (Asya), NewHappy (Asya), Virtus.pro (Avrupa), ENCE (Avrupa) ve HEROIC (Avrupa). HEROIC açılış gününde etkileyici bir 69 puan alarak zirveye tırmandı ve önemli oyuncusu TeaBone skor tahtasına yazdırdığı 19 puanla günün en skoreri oldu. Diğer taraftan Team Liquid (Avrupa) takımının oyuncusu jeemzz üçüncü maçta, tek bir el bombası ile üç oyuncuyu yere sererek izleyenlere unutamayacakları bir an yaşattı.

2. Gün

Turnuvanın ikinci gününde NewHappy Global Esports Xsset (Asya), Gen.G (Asya) ile iki galibiyet aldı ve HEROIC de ayrıca zafere ulaştı. TSM genel olarak iyi formda devam etti ve dört kez, ilk üçe girdi fakat galibiyete erişemedi. HEROIC 10 maç sonrası liderlik tablosunun zirvesindeydi. NewHappy ve Petrichor Road kadroları HEROIC takımını yakından takip ediyordu.

3. Gün

TSM (Amerika), 17 puan alan HEROIC'e karşı zorlu bir mücadelenin ardından 11 puan ile günün ilk zaferini elde etti. NewHappy 3. günde ilk galibiyetini alırken HEROIC ikinci maçta 0 puan alarak düşük performans sergiledi. Virtus.pro ve KAIXIN E-sports (Asya) üçüncü ve dördüncü maçları kazandılar - NewHappy 156 puanla liderliğindeki final maçına girerken HEROIC 152 puanla ikinci sırada yer aldı.

NewHappy, 15. maçın başında HEROIC ile aynı noktaya atladı ancak etkileşime girmemeye karar verdi. NewHappy lobiye 13. sırada döndü, bu da HEROIC'in şampiyon unvanını alması için 6 puana ihtiyacı olduğu anlamına geliyordu. Çok çalışmalarına rağmen puan alamadılar. ENCE son maçı altı puanla kazandı ve böylelikle NewHappy PGC 2021 şampiyonu oldu. HEROIC, Virtus.pro ve TSM sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

2022 Yılında PUBG Esports için Sırada Ne Var

PGC 2021 sona erdiğine göre, KRAFTON, Inc. CEO'su CH Kim, 2022 yılı için ilk PUBG Esports planlarını açıkladı. KRAFTON, 2021'e benzer şekilde iki PUBG Continental Series (PCS) etkinliğine ev sahipliği yapacak ve 2022 sonunda PUBG Global Championship turnuvasını tekrar edecek. PCS6 Nisan'da, PCS7 ise Eylül'de düzenlenecek.

Haziran 2022'de, dünyanın dört bir yanından takımların bir araya gelip PUBG: BATTLEGROUNDS'ta mücadele ettiği ve hangi bölgenin şampiyon tacını takacağını belirleyen uluslararası bir yarışma PUBG Nations Cup (PNC) geri dönüş yapacak. En son 2019'da düzenlenen PNC, hem oyuncular hem de hayranlar arasında inanılmaz derecede popüler olduğunu kanıtladı ve KRAFTON, sevilen etkinliği gelecek yıl tekrar düzenleyecek olmaktan dolayı heyecan duyuyor. KRAFTON, önümüzdeki aylarda 2022 PUBG Esports planları hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet