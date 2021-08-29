Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
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Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı

Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak Müsabakası tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak Müsabakası tamamlandı.

Hıdırellez uçuş alanından başlayan, Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan ve 2 gün boyunca devam eden müsabakalarda 96 sporcu yarıştı. Kadınlarda birinci Marketa Hulobova, ikinci Ivana Balakova ve üçüncü Alev Durgun olurken, erkeklerde birinci Matjaz Sluga, ikinci Kerem Dinçer ve üçüncü Lennard Schubert oldu. Takım yarışlarında ise Nort Cyprus birinci, Czech Team ikinci ve Turkish Team üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporcular ödüllerini Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı ve organizasyon yetkilileri verdi. - ANTALYA

Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı
Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pgawc Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Kupası 3. Ayak müsabakaları tamamlandı - Haberler Spor
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