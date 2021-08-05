PGA Tour 2K21, St. Jude's Çocuk Hastanesi için para topladı!
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PGA Tour 2K21, St. Jude's Çocuk Hastanesi için para topladı!

PGA Tour 2K21, St. Jude's Çocuk Hastanesi için para topladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

PGA Tour 2K21, St. Jude's Çocuk Hastanesinin tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için bugün özel bir canlı yayın turnuvasına ev sahipliği yaptı.

2K Games, St. Jude's Çocuk Hastanesi yararına özel bir PGA Tour 2K21 canlı yayın etkinliği düzenledi. 1962 yılında kurulan St. Jude's, lösemi ve diğer hastalıklar gibi hayatı tehdit eden durumlarla karşı karşıya kalan çocuklara ve ailelere tamamen ücretsiz tedavi ve destek sağlıyor.

Bu haftanın başlarında, Madden NFL oyuncusu ve YouTuber GoodGameBro Facebook'ta bir yayın yaparak, St. Jude Children's'ın kampanyasına destek olmak için PGA Tour 2K21 "Golf Fore Good"turnuvasına katılacağını duyurdu.

PGA Tour 2K21, St. Jude's Çocuk Hastanesi için para topladı!

Etkinlik bugün TheHollywoodBud, Darkness429 ve ThePoolshark gibi yayıncıların 2v2 alternatif atış ve Divot Derby maçlarıyla gerçekleşti.

Oyun topluluğu St. Jude Çocuk Hastanesi'ne destek olmak için, son birkaç yılda değerli amaçlar için bol miktarda para topladı. Örneğin COVID-19 salgını sırasında hayatlarını riske atan, sağlık çalışanları için koruyucu yüz maskeleri sağlamak gibi. Bu kadar çok insanın ihtiyacı olanlara yardım etmek için bir araya geldiğini görmek iç açıcı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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