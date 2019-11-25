Pfizer Türkiye'nin Hukuk Direktörü Begüm Erdal oldu

25.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:17

Pfizer'deki kariyerine Hukuk Müşaviri olarak başlayan Begüm Erdal kısa sürede Türkiye ve Adriyatik'ten Sorumlu Kıdemli Hukuk Müdürü görevine getirilmişti. Begüm Erdal Pfizer'de bundan sonraki görevine ise Türkiye Hukuk Direktörü olarak devam ediyor.

Begüm Erdal Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamladı ve eğitiminin ardından White & Case LLP'nin Türkiye ofisinde Birleşmeler ve Devralmalar takımında görev aldı. 2016 yılında Hukuk Müşaviri olarak Pfizer ailesine katılan Begüm Erdal, kısa sürede Türkiye ve Adriyatik'ten sorumlu Kıdemli Hukuk Müdürü oldu. Hukuk Divizyonunun projelerinde aktif rol oynayan ekibin bir üyesi haline geldi ve 2018-2019 yılları içinde Pfizer Uluslararası Hukuk Liderlik Programını tamamladı. Hukuk alanındaki önemli tecrübeleriyle kariyerini Pfizer Türkiye'de ilerletmeye devam eden Begüm Erdal, 1 Ekim itibariyle görevine Türkiye Hukuk Direktörü olarak devam ediyor.

Pfizer, 160 yılı aşkın süredir "hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler" hedefiyle çalışmakta, bugünün ilaç endüstrisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla yeni tedavilere odaklanmaktadır. Pfizer, bir yandan dünyanın en yaygın kullanılan temel sağlık ürünlerini üretip ilaç ve aşılarıyla sağlığın korunmasına katkı sağlarken, diğer yandan geleceği şekillendirecek ve hastaların en yüksek faydayı sağlayabileceği tedaviler üzerinde araştırmalar yürütmektedir. Pfizer'de kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi evrensel sağlık sorunlarına karşı tedaviler geliştirilirken, çok nadir görülen hastalıklara karşı mücadele için çalışılmaktadır. Üniversiteler, dernekler ve kamu ile yaptığı ortak çalışmalarla iş, yatırım ve inovasyon ortamına katkı sağlayan Pfizer, 1957 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz üretim yapan ve ülkemize yüksek teknoloji transfer eden yerli üreticidir. Yıllar içinde geliştirdiği üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil, yerli üretim ürünlerini birkaç yıl içinde hacim bazında %90'a çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Bültenler