Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti
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Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti

Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 26 milyar dolara yükseltti
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

Pfizer, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pfizer'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artarak 14,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Pfizer'ın aşı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın ilk çeyreğinde 4,9 milyar dolar olurken, Kovid-19 aşısının satışlarından sağlanan gelir 3,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl 26 milyar dolarlık satış geliri beklediğini duyurdu. Pfizer, şubatta yaptığı açıklamada, aşı satışlarından bu yıl 15 milyar dolarlık gelir elde etmeyi öngördüklerini belirtmişti.

Pfizer, nisan ayı ortasından itibaren imzalanan sözleşmeler kapsamında bu yıl 1,6 milyar doz aşının teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Şirketin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 4,9 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar ise 3,4 milyar dolar olmuştu.

Pfizer'ın geçen yılın ilk çeyreğinde 0,63 dolar olan hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 0,93 dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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