Pfizer: Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor
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Pfizer: Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Pfizer: Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettikleri aşının 12 yaşa kadar koruma sağladığını iddia etti.

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ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettikleri aşının 12 yaşa kadar koruma sağladığını iddia etti.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, 12 ile 15 yaşları arasındaki 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışmada aşıların gençlerin bağışıklık sistemini önemli ölçüde canlandırdığını ve gençlerin yetişkinlere oranla virüse karşı daha fazla antikor geliştirdiğinin gözlemlendiği belirtildi.

Öte yandan, çalışmada, tam olarak aşılanmış gençlerde Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ancak yalancı aşı yapılan 18 kişinin virüse yakalandığının ortaya konduğu bildirildi.

Aşının gençlerde de yetişkinlerdekine benzer yan etkilere sahip olduğu kaydedildi. ABD'li ilaç firması tarafından, aşı olan gençlerin özellikle 2'nci dozdan sonra, ateş, yorgunluk, ağrı ve titreme gibi belirtiler gösterdiği söylendi.

Pfizer, çalışmaya katılan gençlerin aşının uzun vadeli etkilerine karşı 2 yıl boyunca izleneceğini duyurdu.

Pfizer ve Alman ortağı BionTech'in, aşının 12 yaş ve üstü gençlerde acil kullanımına izin vermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Avrupa'da yetkili makamlara başvurmayı planladığı kaydedildi.

Firmanın 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemeleri ise devam ediyor.

Aşının daha küçük yaş grupları üzerinde uygulanmasını isteyen bir diğer ABD'li ilaç firması Moderna'nın da 12-17 yaş grubunda aşının etkinliğine ilişkin yaptığı benzer bir çalışmanın sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Kovid-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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