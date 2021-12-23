Pfizer'ın Corona Hapına ABD'de onay

Omicron varyantı endişesi sürerken, umut verici gelişmeler de var. ABD, Pfizer'ın evde kullanılabilecek antiviral hapını onayladı. Son bir araştırmaya göre, Omicron ile enfekte olanların hastanede kalma olasılığı Delta varyantı kapanlara göre çok daha düşük. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor

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