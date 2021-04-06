Pfizer ile İsrail arasında aşı krizi
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Pfizer ile İsrail arasında aşı krizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Pfizer ile İsrail arasında aşı krizi

İsrail medyası, İsrail'in Pfizer'in 2.5 milyon doz aşının parasını ödemediği gerekçesiyle ilaç firması tarafından aşı tedarikinin askıya alındığını duyurdu.

İsrail medyası, İsrail'in Pfizer'in 2.5 milyon doz aşının parasını ödemediği gerekçesiyle ilaç firması tarafından aşı tedarikinin askıya alındığını duyurdu.

Seçim sonrası hükümet kurma çalışmaları nedeniyle siyasi kriz yaşanan İsrail'de koronavirüse karşı Pfizer ile BioNTech şirketi arasında ödeme sorunu yaşandığı ileri sürüldü. İsrail medyası, İsrail'in Pfizer'in 2.5 milyon doz aşının parasını ödemediği gerekçesiyle ilaç firması tarafından aşı tedarikinin askıya alındığını duyurdu. Ülkenin en prestijli gazetesi Jerusalem Post, Pfizer/ BioNTech'in son 2.5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail'e koronavirüs aşılarının sevkiyatını durdurduğunu aktardı. Yaşananlar üzerine ülkedeki ordu radyosu, Pfizer'ın İsrail'i "Muz cumhuriyeti" olarak gördüğünü ifade etti.

EN FAZLA DOZ AŞI YAPILAN ÜLKE

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "ourworldindata.org" sitesine göre, Dünya genelinde 664 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı ifade edildi. Verilere göre, ABD 165 milyon 50 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken; nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,79 oldu.


- İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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