Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti
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Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti

05.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:38
Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, Pfizer şirket sözcüsü, Hindistan'da Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için yaptıkları başvuruyu geri çektiklerini bildirdi.

Pfizer'in, Hindistan ilaç düzenleyici kurumunun istediği ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağı ifade edildi.

Hindistan'a Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi Pfizer'di.

Ülkede 10 milyon 803 bin 533 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, 154 bin 862 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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