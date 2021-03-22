Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı
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Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı

22.03.2021 06:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 06:55
Pfizer'dan sipariş edilen Kovid-19 aşılarının altıncı kısmı Japonya'ya ulaştı

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının altıncı kısmını teslim aldı.

Japonya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının altıncı kısmını teslim aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının 654 bin dozluk altıncı kısmını taşıyan kargo uçağı, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanına indi.

Şubat ayında Sağlık Bakanlığı onayı alan Pfizer aşıları, ülkede öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasını kapsayacak şekilde eyaletlere dağıtılacak.

Mayıs ayı ortasına dek 4,8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.

Bakanlık verilerine göre 19 Mart itibarıyla ülke geneli 553 bin kişinin ilk doz aşılanması tamamlandı.

Hükümet, toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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