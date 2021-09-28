Pfizer'dan 5-11 Yaş Arası Çocuklar İçin Aşı Müjdesi
Amerikan Pfizer firması, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Corona virüsü aşısının, klinik deneylerin sonucunda 5 ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde etkili olduğunu açıklayarak pandemiyi sonlandırma çabasında umut verici bir haber verdi.
Amerikan Pfizer firması, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Corona virüsü aşısının, klinik deneylerin sonucunda 5 ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde etkili olduğunu açıklayarak pandemiyi sonlandırma çabasında umut verici bir haber verdi
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri