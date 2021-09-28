Pfizer'dan 5-11 Yaş Arası Çocuklar İçin Aşı Müjdesi

Amerikan Pfizer firması, Alman ortağı BioNTech'le geliştirdiği Corona virüsü aşısının, klinik deneylerin sonucunda 5 ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde etkili olduğunu açıklayarak pandemiyi sonlandırma çabasında umut verici bir haber verdi

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