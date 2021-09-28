Pfizer, Covid-19 hapının 2. ve 3. faz klinik testlerine başladı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, geçtiğimiz Mart ayında korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilmeye başladığı antiviral hap PF-07321332'nin, 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 kişi üzerinde 2. ve 3. faz klinik testlerine başladığını duyurdu.

Korona virüse (Covid-19) karşı dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan, Covid-19'a karşı geliştirilen antiviral hapın ileri düzey klinik testlerine başlandığı açıklaması geldi. Pfizer tarafından dün yapılan açıklamada, ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında Covid-19'a karşı geliştirmeye ve ilk klinik testlerine başlanılan oral yöntemle kullanılacak olan antiviral hap PF-07321332'nin, 2. ve 3. faz klinik testlerine başlandığı kaydedildi. Pfizer, PF-07321332'nin 2. ve 3. faz klinik testlerinde, Covid-19'a yakalanmış olan bir bireyle aynı evde yaşayan, 18 yaş ve üstü 2 bin 660 sağlıklı yetişkin katılımcıda test edileceğini bildirdi. Pfizer, Covid-19'un yayılması için gerekli olan önemli bir enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlanan PF-07321332'nin testlerde, HIV enfeksiyonu için kombinasyon tedavilerinde yaygın olarak kullanılan ve eski bir ilaç olan düşük dozda ritonavir ile birlikte uygulanacağını aktardı. Ayrıca Pfizer, hastaneye kaldırılmamış, semptomatik yetişkin Covid-19 vakalarında PF-07321332 ile ilgili başka bir çalışma başlattığını da kaydetti.

-İHA-

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