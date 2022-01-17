Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Dr. Albert Bourla, Kovid-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Dr. Albert Bourla, Kovid-19'un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

Bourla, Fransız televizyonu BFMTV'ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.

Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Albert Bourla, "Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bourla, "Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak." dedi.

Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid'in, Fransa'da üretileceği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık'ta anti-viral Paxlovid'in Kovid-19'un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Omicron, Pfizer, İlaç, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title