Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı

Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tam onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapıldığı belirtildi.

NEW ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tam onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapıldığı belirtildi.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere FDA'nın tam onayı için BLA olarak bilinen "Biyolojik Lisans Başvurusu"nda bulundukları kaydedildi.

Pfizer'in Üst Yöneticisi Albert Bourla, ürettikleri aşının acil kullanım onayının verildiği 11 Aralık'tan bu yana büyük ilerleme kaydettiklerini ve 170 milyon doz aşıyı Amerikalıya ulaştırdıklarını belirterek, "FDA'dan aşının tam yasal onayını almayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı üreticilerinin tam onay için FDA'ya tüm klinik verilerle birlikte aşının üretim süreçleri, tesis bilgileriyle aşının güvenilir ve tutarlı bir şekilde üretilebileceğini gösteren belgeleri sunması gerekiyor.

Talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmasından sonra FDA'nın değerlendirme yapıp 6 ay içinde tam onay için karar vermesi bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "Acil kullanım onayı" verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısının tam onayı için ABD'de başvuru yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 18:05:48. #1.15#

title