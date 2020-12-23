- Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı

- Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

- Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı

DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların kabul görmesiyle sevkiyatlar devam ediyor. ABD'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının farklı ülkelere ulaşmaya devam ediyor. Pfizer/BioNTech'in korona virüs aşısı Belçika'nın başkenti Brüksel'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'ye ulaştı. Aşıların sevkiyatı, Emirates Havayollarına bağlı SkyPharma kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirildi.

BAE Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına acil kullanımı için dün onay verdiğini duyurmuştu. BAE, daha önce Çin'in Sinopharm şirketinden aldığı korona virüs aşısı 9 Aralık'tan itibaren vatandaşlara aşı yapılmaya başlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı