Pfizer-BioNTech Covid-19 aşı 5-11 yaş arasındaki çocuklar etkili ve güvenli
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
-İHA-
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri