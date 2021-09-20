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Pfizer-BioNTech Covid-19 aşı 5-11 yaş arasındaki çocuklar etkili ve güvenli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pfizer-BioNTech Covid-19 aşı 5-11 yaş arasındaki çocuklar etkili ve güvenli

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.

-İHA-

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Haber: Pfizer-BioNTech Covid-19 aşı 5-11 yaş arasındaki çocuklar etkili ve güvenli - Haberler
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