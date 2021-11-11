Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'a geldi
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
NUR Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.
NUR Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplam 4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı satın alındı.
Bunun yaklaşık 380 bin dozdan oluşan ilk partisi ise Almatı Havalimanı'nda teslim alındı. Böylece Pfizer/BioNTech aşısı, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da uygulanacak.
Söz konusu aşıyla ülkede ilk aşamada sadece 12 yaş üstü çocuklar ve hamile kadınlar aşılanacak.
AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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