Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'a geldi - Haberler
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Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'a geldi

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'a geldi

NUR Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.

NUR Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının ilk partisi Kazakistan'ın Almatı şehrine ulaştı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplam 4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı satın alındı.

Bunun yaklaşık 380 bin dozdan oluşan ilk partisi ise Almatı Havalimanı'nda teslim alındı. Böylece Pfizer/BioNTech aşısı, Orta Asya'da ilk kez Kazakistan'da uygulanacak.

Söz konusu aşıyla ülkede ilk aşamada sadece 12 yaş üstü çocuklar ve hamile kadınlar aşılanacak.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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