Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı en etkili silahların başında gelen aşıların kullanımının başlamasının hemen ardından İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyonlu türü dünya genelinde endişeye yol açtı. Almanya ve Çin gibi birçok ülke tarafından üretilen aşıların mutasyonlu virüs üzerinde etkili olmadığı iddiaları gündeme geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halihazırda bilinmeyen yönleriyle insanlığı tedirgin eden koronavirüs, İngiltere'den bildirilen mutasyon ile yeni soruları da gündeme getirdi. Dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün mutasyona uğramış türleri yeniden endişeye yol açtı.

AŞILAR MUTASYONDA ETKİLİ OLACAK MI?

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış türü, dünya çapında aşılama uygulamasının başlamasıyla kontrol altına alınmaya başlamıştı. Almanya ve Çin gibi birçok ülke tarafından üretilen koronavirüs aşısının mutasyon türüne etki edip etmeyeceği akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu.