Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili mi?

21.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:47
Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili mi?

Koronavirüse karşı en etkili silahların başında gelen aşıların kullanımının başlamasının hemen ardından İngiltere'de tespit edilen virüsün mutasyonlu türü dünya genelinde endişeye yol açtı. Almanya ve Çin gibi birçok ülke tarafından üretilen aşıların mutasyonlu virüs üzerinde etkili olmadığı iddiaları gündeme geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve halihazırda bilinmeyen yönleriyle insanlığı tedirgin eden koronavirüs, İngiltere'den bildirilen mutasyon ile yeni soruları da gündeme getirdi. Dünya çapında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçerken, virüsün mutasyona uğramış türleri yeniden endişeye yol açtı.

AŞILAR MUTASYONDA ETKİLİ OLACAK MI?

İlk olarak İngiltere'de görülen koronavirüsün mutasyona uğramış türü, dünya çapında aşılama uygulamasının başlamasıyla kontrol altına alınmaya başlamıştı. Almanya ve Çin gibi birçok ülke tarafından üretilen koronavirüs aşısının mutasyon türüne etki edip etmeyeceği akıllarda büyük bir soru işareti oluşturdu.

Doğruluk Kontrolü
Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili olmayacağı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Pfizer/BioNTech aşısının, İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türünde etkili olmayacağı iddia edildi.

Kitlesel aşılamanın başlamasının ardından açıklamada bulunan firma, aşının 10 mutasyon üzerinde yapılan çalışmada etkili olduğunu belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Ceyda Düvenci Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:47:04. #1.15#
title