Pfizer/BioNTech aşısı ile "kalp kası iltihabı" arasında bağlantı ihtimali
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Pfizer/BioNTech aşısı ile "kalp kası iltihabı" arasında bağlantı ihtimali

Pfizer/BioNTech aşısı ile 'kalp kası iltihabı' arasında bağlantı ihtimali
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çoğunlukla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısı olan genç erkeklerde görülen az sayıda "kalp kası iltihabı" (miyokardit) vakalarının aşıyla yüksek ihtimalle bağlantılı olduğu kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çoğunlukla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısı olan genç erkeklerde görülen az sayıda "kalp kası iltihabı" (miyokardit) vakalarının aşıyla yüksek ihtimalle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Korona virüse (Covid-19) karşı aşılamada büyük bir başarı gösteren İsrail'de, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı olan genç erkeklerde az sayıda "kalp kası iltihabı" (miyokardit) görüldüğü bildirilmişti. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısı olan genç erkeklerde görülen miyokardit vakalarının, aşıyla yüksek ihtimalle bağlantısı olduğu belirtildi. Konuya ilişkin 3 uzman ekip tarafından başlatılan araştırma sonucunda elde edilen bulguları açıklayan Bakanlık, İsrail'de Aralık 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında Covid-19 aşısı olan 5 milyondan fazla kişi arasında 275 miyokardit vakası tespit edildiğini kaydetti. Bakanlık, miyokardit tespit edilen hastaların çoğunun 4 günden fazla hastanede kalmadığını ve vakaların yüzde 95'inin hafif olarak sınıflandırıldığını ifade etti. Araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının ikinci dozu ile 16-30 yaş arası erkeklerde miyokardit vakaları arasında olası bir bağlantı olduğunun kaydedildiğini belirten Bakanlık, bulgulara göre bu tür bir bağlantının, diğer yaş gruplarına göre 16-19 yaş arasındaki erkeklerde daha fazla gözlendiğini aktardı.

Öte yandan İsrail'in Pandemi Müdahale Koordinatörü Nachman Ash, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, 5 milyondan fazla aşılanmış kişi arasında yapılan bir ön çalışma ile özellikle ikinci dozdan sonra meydana gelen "onlarca miyokardit vakasının" görüldüğünü ifade etmişti. Ash, bunun alışılmadık derecede yüksek olup olmadığının ve aşıya bağlı olup olmadığının belirsiz olduğunu açıklamış, "Sağlık Bakanlığı şu anda hastalık oranında fazlalık olup olmadığını ve aşılara atfedilip atfedilemeyeceğini inceliyor" demişti.

Ayrıca ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) danışma grubu tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada ise, aralarında Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının da yer aldığı mRNA aşıları ile miyokardit arasında bir bağlantı ihtimali hakkında daha fazla çalışma yapılmasını tavsiye etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pfizer/BioNTech aşısı ile "kalp kası iltihabı" arasında bağlantı ihtimali - Haberler
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