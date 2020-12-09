- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
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- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı

09.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:08

- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı İsrail, ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı

TEL AVİV - İsrail, ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların kabul görmesiyle sevkiyatlarına başlandı. İngiltere'de ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşının yaygın kullanıma geçilmesinin ardından İsrail'de Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşıları taşıyan ilk kargo uçuşu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uçağın karşılanması törenine katıldı. Uçakta 100 binden fazla korona virüs aşı dozunu bulunuyor. Aşıların bozulmaması için yolculuk sırasında sıcaklık derecesi eksi 70 derecede tutuldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Benim için en önemli olan İsrail'in aşı alması. Korona virüs aşısına güveniyorum. İsrail'de aşılanacak ilk kişilerden biri olacağım. İsrail yeterince aşı alacak" dedi.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ise korona virüs mücadelesinde katılan sağlık çalışanlara teşekkür ederek yakında aşıyı alacaklarını söyledi. Edelstein, "Aşıların dağıtımının denetimini yapacağız. Salgının sonunu yakında göreceğiz. Yine de korona virüs önlemlerinin uygulamasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Ülkeye gelen korona virüs aşıları İsrail merkezli ilaç şirketi Teva'ya yönlendirilecek. Öte yandan, İsrail, geçen ay 8 milyon aşı dozu sipariş etmişti.

- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
- Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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